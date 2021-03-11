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«Челси» нацелился на вингера «Баварии» Кингсли Комана

«Челси» нацелился на вингера «Баварии» Кингсли Комана
Футбол / Англия 0
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Фланговый полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 24-летнего француза заинтересован лондонский «Челси», сообщает Daily Mail.

Руководство «аристократов» видит в Комане потенциальную альтернативу Кристиану Пулишичу, если тот решит покинуть клуб ближайшим летом. 22-летний американец недоволен своим положением в команде после прихода на тренерский мостик «Челси» Томаса Тухеля. Интерес к Пулишичу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Бавария».

Не исключено, что «Челси» и «Бавария» рассмотрят вариант прямого обмена Комана на Пулишича.

В сезоне-2020/2021 Кингсли провёл в составе «Баварии» 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 13 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость французского флангового полузащитника в € 55 млн.

Кингсли Коман отклонил предложение «Баварии» о продлении контракта
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