«Челси» нацелился на вингера «Баварии» Кингсли Комана

Фланговый полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 24-летнего француза заинтересован лондонский «Челси», сообщает Daily Mail.
Руководство «аристократов» видит в Комане потенциальную альтернативу Кристиану Пулишичу, если тот решит покинуть клуб ближайшим летом. 22-летний американец недоволен своим положением в команде после прихода на тренерский мостик «Челси» Томаса Тухеля. Интерес к Пулишичу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Бавария».
Не исключено, что «Челси» и «Бавария» рассмотрят вариант прямого обмена Комана на Пулишича.
В сезоне-2020/2021 Кингсли провёл в составе «Баварии» 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 13 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость французского флангового полузащитника в € 55 млн.
- 11 марта 2021
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