КДК дисквалифицировал Бурмистрова на два матча РПЛ за удаление в игре с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать игрока «Сочи» Никиту Бурмистрова на два матча за грубую игру во встрече прошедшего тура с «Ростовом».



Наказание принято с учётом автоматической дисквалификации на один матч за красную карточку. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем. Таким образом, Бурмистров пропустит матчи сочинцев с «Локомотивом» и «Тамбовом».



Также КДК решил не применять дополнительную дисквалификацию к игроку «Уфы» Парфе Бизоза, наступившему на колено лежавшему на газоне Павлу Погребняку в матче с «Уралом». Бизоза пропустит одну игру.



Ранее КДК отменил жёлтую карточку Марио Фернандеса, но не стал отменять предупреждение спартаковцу Самуэлю Жиго, из-за чего тот пропустит дерби с «Динамо».

КДК отказал «Спартаку» в отмене жёлтой карточки Жиго