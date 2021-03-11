КДК дисквалифицировал Бурмистрова на два матча РПЛ за удаление в игре с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать игрока «Сочи» Никиту Бурмистрова на два матча за грубую игру во встрече прошедшего тура с «Ростовом».
Наказание принято с учётом автоматической дисквалификации на один матч за красную карточку. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем. Таким образом, Бурмистров пропустит матчи сочинцев с «Локомотивом» и «Тамбовом».
Также КДК решил не применять дополнительную дисквалификацию к игроку «Уфы» Парфе Бизоза, наступившему на колено лежавшему на газоне Павлу Погребняку в матче с «Уралом». Бизоза пропустит одну игру.
Ранее КДК отменил жёлтую карточку Марио Фернандеса, но не стал отменять предупреждение спартаковцу Самуэлю Жиго, из-за чего тот пропустит дерби с «Динамо».
- 11 марта 2021
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