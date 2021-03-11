Рамос: новостей о продлении контракта с «Реалом» нет

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что переговоры с клубом о новом контракте остаются на прежней стадии.
«Я хотел бы иметь возможность что-то сказать об этом, но всё остаётся по-прежнему. Сейчас я просто думаю о том, чтобы вернуться на поле и закончить сезон наилучшим образом. Новостей о продлении контракта нет. Я спокоен и думаю только о том, чтобы снова сыграть и насладиться каким-либо титулом в этом сезоне», — приводит слова Рамоса Marca.
Действующий контракт Рамоса с «Реалом» истечёт летом 2021 года. В конце февраля El Espanol сообщал, что защитник близок к продлению соглашения — с той же зарплатой в € 12 млн, но за вычетом 10% из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Первоначально Рамос отвергал эти условия. За «Реал» он выступает с 2005 года.
- 11 марта 2021
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