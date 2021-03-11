Эрик Бейи провёл сто матчей за «Манчестер Юнайтед»

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Милан» стал сотым для защитника «красных дьяволов» Эрика Бейи, сообщает пресс-служба британского клуба в «Твиттере».
Эрик Бэйи выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с июля 2016 года. За 100 матчей в составе «красных дьяволов» ивуариец отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на его счету три красные карточки.
«Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе H Лиги чемпионов УЕФА. На стадии 1/16 финала «красные дьяволы» переиграли «Реал Сосьедад». «Милан» занял первое место в турнирной таблице группы Н Лиги Европы, а в 1/16 финала оказался сильнее «Црвены Звезды».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Милан».
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