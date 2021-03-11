«Манчестер Юнайтед» — «Милан»: стартовые составы на матч 1/8 финала ЛЕ

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало матча — в 20:55 мск.
Команды объявили стартовые составы:
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Бейи, Магуайр, Алекс Теллес, Мактоминай, Матич, Марсьяль, Джеймс, Бруну Фернандеш, Гринвуд.
«Милан»: Доннарумма, Далот, Томори, Кьер, Калабрия, Кессье, Мейте, Крунич, Диас, Леау, Салемакерс.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Милан».
Матч обслужит бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный судья — Матей Юг.
«Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе H Лиги чемпионов УЕФА. На стадии 1/16 финала «красные дьяволы» переиграли «Реал Сосьедад». «Милан» занял первое место в турнирной таблице группы Н Лиги Европы, а в 1/16 финала оказался сильнее «Црвены Звезды».
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