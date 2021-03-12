В «Интере» считают, что Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Подписание Месси? Мы не можем так сказать, он игрок «Барселоны» и провёл там всю карьеру. Я думаю, что он продолжит там. Мы сосредоточены на группе игроков, которые у нас есть. Мы должны быть сосредоточены на себе и на следующей игре. У всех всё хорошо. Всегда хорошо, когда неплохие игроки переходят в Серию А. Когда прибыл Криштиану Роналду, это было отлично для лиги», — приводит слова Санетти Football Italia.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
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