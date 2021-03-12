В «твиттере» Евро-2020 представили, как бы выглядел Артём Дзюба на ЧЕ-1972

В «твиттере» Евро-2020 представили, как бы выглядел нападающий «Зенита» Артём Дзюба на ЧЕ-1972. Форвард в новом образе стал похож на известного советского футболиста Олега Блохина.



«Представили, как бы выглядел Артём Дзюба полвека назад, если бы он играл за сборную СССР. Зажигали бы в паре с юным Блохиным на ЕВРО-1972?» — подписали публикацию представители пресс-службы Евро-2020.

Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение вернуть в команду нападающего «Зенита» Артёму Дзюбу и дать ему капитанскую повязку. Сборная России 24 марта сыграет на выезде с национальной командой Мальты, 27 марта подопечные Станислава Черчесова примут сборную Словении, а 30 марта сборная России сыграет в гостях со Словакией.