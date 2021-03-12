Экс-директор по внутренним коммуникациям «Локомотива» высказался об увольнении сотрудников

Бывший директор по внутренним коммуникациям «Локомотива» Николай Комаров высказался об увольнении сотрудников.



«Начну с самого важного! Уважаемые болельщики «Локомотива», в наших действиях не было никакого умысла, направленного на нанесение урона имиджу «Локомотиву» или его спонсорам, всё это никоим образом не относится ни к кому из вас. Это всё бред, в который вас пытаются заставить поверить наши многочисленные «поклонники». Но я никому не советую обижать и издеваться над ребятами из медиакоманды, ведь именно эти парни и девушки самые преданные «Локомотиву» люди! Это они круглосуточно «играют» за букву «Л» на груди и, поверьте, не за самые высокие по рынку зарплаты.



В «Локомотиве» я провёл 4,5 незабываемых года – поверьте, для нашего футбольного мира это очень много. Два последних года возглавлял Департамент корпоративных коммуникаций. Всего 40 человек, которые очень любят свою работу. И каждый из них, как часто говорит Виталий Лисакович, «на все 100%» отдавал свою жизнь клубу 24 часа в сутки семь дней в неделю. За свои навыки и умения ребята получали и каннских львов, и трофеи на всевозможных спортивных форумах, а некоторые проходили лицензирование РФС под первыми номерами, то есть были лучшими среди представителей своей профессии среди всех сотрудников по направлению в клубах РПЛ. Так вот, все они – профессионалы, а еще все они настоящие «паровозы» по своему характеру, по целеустремленности, по железной воле к победе в своем деле.



Когда, вечером 4 марта полностью пройдя все формальные процедуры, связанные с моим увольнением по соглашению сторон, я пришел к ребятам, там было больше сорока человек. Они встретили меня в этих футболках! Маек было меньше, ребят больше… Мне приготовили зеленую. Я надел её не раздумывая ни секунды, так как эта фраза – абсолютно понятный всем присутствовавшим внутренний мем. Это цитата из моего сообщения Леше Жаркову, руководителю «Локо ТВ», о том, какой «мотивационный» ролик, мы должны постараться сделать к ближайшему на тот момент домашнему матчу с «Крыльями Советов», в том числе обсуждали и медиаправа на использование песни «Кино» «Красно-жёлтые дни».



Как хотите, но это наша творческая лаборатория, внутренняя кухня. И объяснять кому-то экспрессию в разговоре между двумя коллегами, мужиками, в личном на двоих чате, по-моему, вообще не нужно. И лицемерного ханжества тоже не нужно, я знаю, как разговаривают люди в футболе.



На мой скромный взгляд, корневая проблема «Локомотива» в том, что люди, наделенные в нём властью, слишком часто меняются. Сейчас вот пишут очередную новую стратегию… В общем, случилось то, что случилось. Но мы сильные и поможем друг другу. Слабые – те, кто даже не сделав попытки разобраться в ситуации, принуждали ребят подписывать «по собственному», пугая вторым вариантом «по-плохому» и всякими препятствиями в дальнейшем трудоустройстве…» — написал Комаров в своём «фейсбуке».



Ранее стало известно, что «Локомотив» уволил 23 сотрудника за фотографию в соцсетях. На снимке сотрудники клуба позируют в футболке с нецензурной надписью — фразой бывшего директора по внутренним коммуникациям «Локомотива» Николая Комарова, уволенного около недели назад. Все сотрудники, попавшие на фото, были вынуждены написать заявления об увольнении по собственному желанию.

Галлай — об уходе из «Локомотива»: жаль, что внутренняя рабочая шутка вылилась во всё это