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Эрлинг Холанд стал игроком недели в Лиге чемпионов

Эрлинг Холанд стал игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд стал игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба организации. Форвард отметился дублем в матче с «Севильей» (2:2, 5:4 общ.).

В числе номинантов на звание лучшего игрока недели также были полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра, чьи два забитых мяча позволили команде переиграть «Ювентус» (2:3, 4:4 общ.) по сумме двух встреч и оказаться в 1/4 финала турнира, а также опорный хавбек «Ливерпуля» Фабиньо и вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас.

Напомним, что лучшим игроком прошлой игровой недели в Лиге чемпионов был признан нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, отметившийся голом в первой игре с римским «Лацио» (4:1), состоявшейся на выезде.

Роберт Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов
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