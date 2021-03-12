Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд стал игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба организации. Форвард отметился дублем в матче с «Севильей» (2:2, 5:4 общ.).



В числе номинантов на звание лучшего игрока недели также были полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра, чьи два забитых мяча позволили команде переиграть «Ювентус» (2:3, 4:4 общ.) по сумме двух встреч и оказаться в 1/4 финала турнира, а также опорный хавбек «Ливерпуля» Фабиньо и вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас.



Напомним, что лучшим игроком прошлой игровой недели в Лиге чемпионов был признан нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, отметившийся голом в первой игре с римским «Лацио» (4:1), состоявшейся на выезде.

Роберт Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов