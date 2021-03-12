«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются защитником «Ромы»

Английские топ-клубы интересуются защитником «Ромы» Джанлукой Манчини, сообщает Calciomercato.

24-летний защитник привлёк внимание «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Топ-клубы могут заплатить около € 30 млн за игрока сборной Италии.

В нынешнем сезоне Манчини провёл за «Рому» 27 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал два результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в € 25 млн.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА римская «Рома» принимала донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 3:0. На 23-й минуте гол забил Лоренцо Пеллегрини. Во втором тайме «Рома» забила ещё дважды: на 73-й минуте отметился Стефан Эль-Шаарави, на 77-й минуте — Джанлука Манчини.