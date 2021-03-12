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Игрок сборной Эквадора Кайседо мог переехать в РПЛ

Игрок сборной Эквадора Кайседо мог переехать в РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Агент Александр Маньяков рассказал, как полузащитник сборной Эквадора и «Брайтон энд Хоув Альбион» Мойзес Кайседо мог переехать в Российскую Премьер-Лигу.

«Расскажу историю про Мойсеса Кайседо, которого я очень хотел привезти в Россию. Мойсес Кайседо – центральный полузащитник, классическая «восьмерка», с хорошим дальним ударом, физически крепкий. Мне про него рассказал один весьма известный аналитик. Он заметил Кайседо на молодежном ЧМ и посоветовал присмотреться со словами «скоро этот парень окажется в топ-клубе».

Он играл в «Индепендьенте», в ноябре ему исполняется 20 лет. Уже сейчас Кайседо вызывается в сборную Эквадора, в стране выросло одно из лучших футбольных поколений в её истории. Мне Кайседо действительно понравился, и я начал прикидывать, какому клубу РПЛ он бы подошёл. Это было в сентябре-октябре 2020 года. Предложил его в один московский клуб, положительный ответ пришел быстро, и я стал изучать возможности трансфера: личные условия, сколько за него просят и другие нюансы.

Напрямую с агентом игрока я не общался. Отталкивался только от предложения аналитика. Уже потом занялся выходом на футболиста и его представителей. У каждого агента есть свои «хитрости» по выходу на игрока, который его интересует (если это не россиянин или игрок, до которого легко дотянуться). Не скрою, в Южной Америке у меня нет отлично наработанных связей – за неделю мы так и не смогли выйти на Кайседо и его агента.

Помог один российский функционер, который прекрасно знает эквадорский рынок. Он быстро вышел на агента Кайседо через своих партнёров, и оказалось, что Мойзес уже договорился с «Брайтоном» и просто ждёт трудовую визу. Всё это время я следил за процессом – узнал все детали контракта Кайседо с «Брайтоном» и его личные условия – и держал в курсе руководство того самого московского клуба.

Оставалось только ждать: вдруг что-то пойдет не так и сделка с «Брайтоном» сорвётся. Хоть футболист и был заточен на Англию (ещё им интересовался «МЮ»), привезти Кайседо в чемпионат России мы всё-таки могли. Если бы чуть раньше вышли на футболиста», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

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