Власти Мальты могут разрешить матч со сборной России в виде исключения

Власти Мальты могут разрешить провести матч со сборной России в виде исключения, сообщает Lovin Malta.
Решение по матчу примет суперинтендант по вопросам общественного здравоохранения Шармейн Гаучи. По её словам, ей в виде исключения позволено выдавать разрешение на проведение спортивных мероприятий, но только после «индивидуального рассмотрения» ситуации.
Сборная Мальты будет снята с соревнований и подвергнется серьёзным санкциям со стороны ФИФА, если не будет допущена к участию в отборочном матче чемпионата мира с Россией. Отмечается, что матч со сборной России ни при каких обстоятельствах не будет отложен. Если Мальта не сыграет из-за ограничений, то это будет первый случай в истории, когда национальная команда получит техническое поражение из-за коронавируса.
Игра сборной России против команды Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ — 2022 оказалась под угрозой срыва из-за мер местных властей по борьбе с коронавирусом. Правительство островного государства ввело запрет на спортивные мероприятия до 11 апреля из-за вспышки случаев COVID-19. Министерство иностранных дел Мальты обратилось к властям с просьбой предоставить исключение для отборочного матча ЧМ при условии соблюдения протоколов по охране здоровья во время тренировок.
Матч между сборными Мальты и России намечен на 24 марта.
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