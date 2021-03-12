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Карпин: вопросы к судьям есть. Скриншоты, которые мне скинули, говорят сами за себя

Карпин: вопросы к судьям есть. Скриншоты, которые мне скинули, говорят сами за себя
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче с «Химками» (0:1).

«Не моё дело обсуждать работу судей, но вопросы есть. Скриншоты, которые мне скинули, говорят сами за себя. Есть вопросы по пенальти в наши ворота. По пенальти на Полозе — тоже. Да и по отменённому голу. Пускай разбираются компетентные люди в этом всём. С судьёй после игры не разговаривал», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» переиграли «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 1:0.

На 49-й минуте полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, реализовав пенальти, назначенный после фола Романа Тугарева. На 73-й минуте форвард «Ростова» Али Соу забил гол, однако комната VAR усмотрела у Соу положение вне игры. На 89-й минуте полузащитник «Химок» Александр Трошечкин был удалён после получения второй жёлтой карточки.

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