Карпин: кризис в «Ростове»? Смешной вопрос. Нет никакого кризиса

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру команды в матче с «Химками» (0:1).

«Кризис в команде? Смешной вопрос. Нет никакого кризиса. Если не можем победить после зимней паузы, это не значит, что плохо играем.



Что касается возвращения Мамаева, пока ничего не могу сказать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» переиграли «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 1:0.



На 49-й минуте полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, реализовав пенальти, назначенный после фола Романа Тугарева. На 73-й минуте форвард «Ростова» Али Соу забил гол, однако комната VAR усмотрела у Соу положение вне игры. На 89-й минуте полузащитник «Химок» Александр Трошечкин был удалён после получения второй жёлтой карточки.