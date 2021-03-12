Тьяго Силва составил топ-10 футболистов, против которых ему было сложнее всего играть

Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва назвал десятку футболистов, против которых ему было сложнее всего играть.

Лионель Месси; Криштиану Роналду; Неймар; Златан Ибрагимович; Адриано; Ромарио; Роберто Фирмино; Анхель Ди Мария; Дидье Дрогба; Килиан Мбаппе.

«Ди Мария за его технику и невероятную левую ногу, Мбаппе за его скорость и талант. А Дрогба за то, что, несмотря на свою силу, он обладал выдающейся техникой.

Фирмино очень умён и техничен. Ромарио – лучшее, что я видел. Адриано за силу и мощный удар левой ногой.

Ибрагимович — парень, который вдохновил меня и многих людей. У него был черный пояс, а потом он ушёл в футбол.

Неймар высококлассен, он обладает и футбольным интеллектом, и футбольной магией. Он впечатляет меня своим техническим качеством и способностью творить с нуля.

Криштиану за его профессионализм, преданность делу и страсть к футболу. Я восхищаюсь его приверженностью и всем, чего он достиг. Месси обладает невероятными качествами и даром от бога. Он также профессионал с большой буквы, поэтому для меня именно он — лучший», — приводит слова Силвы Mundo Deportivo.