Тьяго Силва составил топ-10 футболистов, против которых ему было сложнее всего играть

Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва назвал десятку футболистов, против которых ему было сложнее всего играть.
- Лионель Месси;
- Криштиану Роналду;
- Неймар;
- Златан Ибрагимович;
- Адриано;
- Ромарио;
- Роберто Фирмино;
- Анхель Ди Мария;
- Дидье Дрогба;
- Килиан Мбаппе.
«Ди Мария за его технику и невероятную левую ногу, Мбаппе за его скорость и талант. А Дрогба за то, что, несмотря на свою силу, он обладал выдающейся техникой.
Фирмино очень умён и техничен. Ромарио – лучшее, что я видел. Адриано за силу и мощный удар левой ногой.
Ибрагимович — парень, который вдохновил меня и многих людей. У него был черный пояс, а потом он ушёл в футбол.
Неймар высококлассен, он обладает и футбольным интеллектом, и футбольной магией. Он впечатляет меня своим техническим качеством и способностью творить с нуля.
Криштиану за его профессионализм, преданность делу и страсть к футболу. Я восхищаюсь его приверженностью и всем, чего он достиг. Месси обладает невероятными качествами и даром от бога. Он также профессионал с большой буквы, поэтому для меня именно он — лучший», — приводит слова Силвы Mundo Deportivo.
- 12 марта 2021
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