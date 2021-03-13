Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аталанта» обыграла «Специю». Миранчук остался в запасе, Пашалич сделал дубль

«Аталанта» обыграла «Специю». Миранчук остался в запасе, Пашалич сделал дубль
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Специю». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 3:1. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

В первом тайме игра была равна. Команды обменялись голевыми моментами, но реализовать их не удалось. Во второй половине встречи «Аталанта» играла первым номером и действовала конструктивнее соперника в атаке. На 53-й минуте счёт открыл Марио Пашалич. Спустя две минуты преимущество бергамасков на табло удвоил Луис Муриэль. Третий гол хозяев на 72-й минуте забил всё тот же Пашалич. Хорватский полузащитник записал в свой актив дубль. «Специя» смогла забить ответный гол на 81-й минуте усилиями Роберто Пикколи, но никаких глобальных изменений это не принесло. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Аталанты».

«Аталанта» в 27 матчах набрала 52 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» (26) — на 16-м месте.

Италия - Серия А. 27-й тур
12 марта 2021, пятница. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 1
Специя
Специя
1:0 Пашалич – 53'   2:0 Мурьель – 55'   3:0 Пашалич – 72'   3:1 Пикколи – 81'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021