«Аталанта» обыграла «Специю». Миранчук остался в запасе, Пашалич сделал дубль

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Специю». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 3:1. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

В первом тайме игра была равна. Команды обменялись голевыми моментами, но реализовать их не удалось. Во второй половине встречи «Аталанта» играла первым номером и действовала конструктивнее соперника в атаке. На 53-й минуте счёт открыл Марио Пашалич. Спустя две минуты преимущество бергамасков на табло удвоил Луис Муриэль. Третий гол хозяев на 72-й минуте забил всё тот же Пашалич. Хорватский полузащитник записал в свой актив дубль. «Специя» смогла забить ответный гол на 81-й минуте усилиями Роберто Пикколи, но никаких глобальных изменений это не принесло. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Аталанты».

«Аталанта» в 27 матчах набрала 52 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» (26) — на 16-м месте.