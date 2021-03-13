«Аталанта» обыграла «Специю». Миранчук остался в запасе, Пашалич сделал дубль

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Специю». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 3:1. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.
В первом тайме игра была равна. Команды обменялись голевыми моментами, но реализовать их не удалось. Во второй половине встречи «Аталанта» играла первым номером и действовала конструктивнее соперника в атаке. На 53-й минуте счёт открыл Марио Пашалич. Спустя две минуты преимущество бергамасков на табло удвоил Луис Муриэль. Третий гол хозяев на 72-й минуте забил всё тот же Пашалич. Хорватский полузащитник записал в свой актив дубль. «Специя» смогла забить ответный гол на 81-й минуте усилиями Роберто Пикколи, но никаких глобальных изменений это не принесло. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Аталанты».
«Аталанта» в 27 матчах набрала 52 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» (26) — на 16-м месте.
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