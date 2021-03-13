Экс-владелец «Челси»: в Англии нужно ввести правило о запрете иностранцам владеть клубами

Бывший владелец лондонского «Челси» Бен Бэйтс заявил, что в АПЛ нужно запретить иностранцам владеть футбольными клубами.

«Манчестер Юнайтед» принадлежит американцам. «Ливерпуль» принадлежит другим американцам. Первое, что они сказали: давайте сократим Премьер-лигу на два клуба. Пусть две команды уходят. Убирайтесь. Их никто об этом не просил.

Футбольная ассоциация Англии очень слаба. Я понял это, когда был в совете и правлении организации. Им следовало бы ввести правило, запрещающее иностранцам владеть футбольными клубами. Слишком много денег уходит за границу, и они не платят никаких налогов. Правительству следует ввести налог от 25 до 30 % на любые платежи за границу за трансферы футболистов, за агентские.

Другое дело, что они должны взимать плату за сумму трансфера в счёт налога. Это снизит плату за трансферы, уменьшит количество иностранных игроков и позволит английским игрокам выступать в английской лиге», – цитирует Бэйтса The Telegraph.

Бен Бэйтс продал «Челси» российскому бизнесмену Роману Абрамовичу в 2003 году.