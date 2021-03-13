«Урал» — «Ротор»: прямой эфир матча начнётся в 12:00

Сегодня, 13 марта, состоится матч «Урал» — «Ротор». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Химки» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Ротор» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ротор».
«Урал» в 21 матче набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 13-м месте.
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