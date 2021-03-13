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«Урал» — «Ротор»: прямой эфир матча начнётся в 12:00

«Урал» — «Ротор»: прямой эфир матча начнётся в 12:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 13 марта, состоится матч «Урал» — «Ротор». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Химки» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Ротор» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ротор».

«Урал» в 21 матче набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 13-м месте.

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