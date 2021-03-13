Экс-игрок «Спартака» Пятницкий: ЦСКА — фаворит в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Пятницкий поделился мнением о фаворите в гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«Мне кажется, «Зенит» не очень хорошо подготовился. В Кубке проиграли и вылетели, хотя на этой стадии должны были проходить дальше. И игры чемпионата показывают, что в команде не всё в порядке, она не так готова, как хотят тренеры. Все думали, что «Зенит» досрочно станет чемпионом, а сейчас появились вопросы.
В межсезонье не все футболисты «Зенита» провели полноценные сборы. Наверное, четыре-пять матчей команде ещё понадобится, чтобы подвести всех игроков к общему знаменателю.
В гонке за чемпионство ЦСКА — фаворит. «Армейцы» неплохо подготовились ко второй части сезона. Думаю, они выглядят гибче и разнообразнее, чем «Зенит», — цитируют Пятницкого «Известия».
- 13 марта 2021
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