Карапетян: в некоторых сферах Россия лучше Европы. Думал, каждый второй здесь алкоголик

Бывший нападающий «Тамбова» Александр Карапетян поделился впечатлениями от жизни в России.



«Из-за бизнеса мне приходилось много разъезжать по Европе. Можно сказать, что понемногу пожил в каждом уголке Европы от Дании до Франции, несколько месяцев жил даже в Бразилии. В России я познакомился с большим числом людей. Если не учитывать историю с «Тамбовом», то я очень счастлив, что познакомился с вашей страной и людьми, которые здесь живут.



В Германии и Бельгии не очень хорошо отзываются от России. Честно говоря, к вам я ехал с мыслью, что каждый второй здесь алкоголик, а вокруг сплошное безобразие. Но это абсолютно не так. В некоторых сферах Россия лучше Европы.



С русскими легче знакомиться. В Европе тоже несложно, но там общение формальнее. С вами общаться намного легче, русские более искренние. Мы до сих пор отлично общаемся с Ибрагимом [Цаллаговым], Кокорой [Александр Кокорин], Сосом [Сослан Джанаев]. Уверен, после карьеры мы будем часто видеться.



Мне повезло попасть в рай России, я имею в виду Сочи. Вообще, Сочи – это рай всего мира. Почти сразу купил там квартиру, думаю, буду часто возвращаться туда. Не зря ваш президент любит бывать в Сочи. Для меня это самое топовое место в России.



В РПЛ мне в основном всё понравилось. Конечно, есть нюансы. Как я уже сказал, меня удивило, что футболисты отдают часть своих денег руководству, а у команд внизу таблицы денег почти нет. Но в целом я очень рад, что мне повезло поиграть в российской лиге», — цитирует Карапетяна Metaratings.

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