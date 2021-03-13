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«Лидс Юнайтед» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

«Лидс Юнайтед» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 13 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Лидс Юнайтед» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лидс» — «Челси».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты — Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

Лондонский «Челси» в 28 матчах набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (35) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (68).

В первом круге турнира «Челси» обыграл «Лидс Юнайтед» со счётом 3:1. Встреча состоялась 5 декабря 2020 года.

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