Пантелеев — о победе в матче с ЦСКА: спартаковская связка сработала

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:1).

«Сегодня спартаковская связка сработала. Это самое главное. Выиграли – и дай бог, чтобы дальше работало. Что выражал знак ромбика? Это уже у него надо спросить. Не знаю, что он хотел показать. Видимо, понимал, что с ЦСКА у «Спартака» противостояние. Он принадлежит этому клубу, но сейчас бьётся за нас. Наверное, для него это в любом случае важно», — сказал Пантелеев в эфире «Матч ТВ».

Тульский «Арсенал» набрал 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (40) — на втором месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).