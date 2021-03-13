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ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в гостевом матче РПЛ

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в гостевом матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 42-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев, успешно реализовавший пенальти. Через 3 минуты хавбек Александр Ломовицкий упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи Пантелеева. На 90-й минуте полузащитник Наир Тикнизян сократил отставание ЦСКА в счёте. Через 1 минуту с поля был удалён хавбек тульской команды Валерий Громыко. 2 минуты спустя красную карточку получил защитник «Арсенала» Александр Довбня.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).

Тульский «Арсенал» набрал 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (40) — на 2-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
13 марта 2021, суббота. 14:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Пантелеев – 42' (пен)   2:0 Ломовицкий – 45'   2:1 Тикнизян – 90'
Удаления: Громыко – 90+1', Довбня – 90+3' / нет
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