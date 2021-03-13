ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в гостевом матче РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 42-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев, успешно реализовавший пенальти. Через 3 минуты хавбек Александр Ломовицкий упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи Пантелеева. На 90-й минуте полузащитник Наир Тикнизян сократил отставание ЦСКА в счёте. Через 1 минуту с поля был удалён хавбек тульской команды Валерий Громыко. 2 минуты спустя красную карточку получил защитник «Арсенала» Александр Довбня.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).
Тульский «Арсенал» набрал 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (40) — на 2-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).
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