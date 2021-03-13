Один из лидеров «Эвертона» из-за травмы выбыл на 10-недельный срок

Полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дукуре из-за перелома ноги в ближайшие 10 недель не поможет своей команде.
По сообщениям BBC, главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти надеется, что 28-летний французский полузащитник успеет вернуться до конца нынешнего сезона. Дукуре получил травму в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (1:0).
Абдулайе Дукуре перешёл в «Эвертон» перед началом сезона-2020/2021 из «Уотфорда». Сумма трансфера составила € 22,1 млн. Футболист подписал с «ирисками» контракт до лета 2023 года с возможностью продления соглашения ещё на один год.
В нынешнем сезоне АПЛ полузащитник провёл 25 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. «Эвертон» в 27 матчах набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
- 13 марта 2021
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