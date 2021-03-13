Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Один из лидеров «Эвертона» из-за травмы выбыл на 10-недельный срок

Один из лидеров «Эвертона» из-за травмы выбыл на 10-недельный срок
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дукуре из-за перелома ноги в ближайшие 10 недель не поможет своей команде.

По сообщениям BBC, главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти надеется, что 28-летний французский полузащитник успеет вернуться до конца нынешнего сезона. Дукуре получил травму в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (1:0).

Абдулайе Дукуре перешёл в «Эвертон» перед началом сезона-2020/2021 из «Уотфорда». Сумма трансфера составила € 22,1 млн. Футболист подписал с «ирисками» контракт до лета 2023 года с возможностью продления соглашения ещё на один год.

В нынешнем сезоне АПЛ полузащитник провёл 25 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. «Эвертон» в 27 матчах набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Дом вратаря «Эвертона» подвергся вооружённому нападению. Ему и его семье угрожали мачете
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021