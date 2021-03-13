Киммих достиг отметки в 250 матчей за «Баварию»

В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» играет в гостях с «Вердером».
В составе действующего чемпиона на поле вышел защитник Йозуа Киммих. Для 26-летнего футболиста этот матч стал 250-м официальным в футболке «Баварии» во всех турнирах.
Киммих вышел на 44-е место по числу матчей среди всех игроков мюнхенского клуба в истории, опередив серебряного призёра ЧМ-2002 Томаса Линке. Он выступает за «Баварию» с 2015-го года, перейдя из «Лейпцига». За это время завоевал с командой 15 трофеев, забил 28 мячей и отдал 70 голевых передач.
Рекордсменом по числу матчей за «Баварию» является Зепп Майер с 661 игрой. Лидер среди действующих игроков мюнхенцев – Томас Мюллер, он проводит 569-ю игру и занимает четвёртое место в истории клуба. Ему осталось провести 11 игр, чтобы догнать Герда Мюллера.
- 13 марта 2021
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