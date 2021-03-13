Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Киммих достиг отметки в 250 матчей за «Баварию»

Киммих достиг отметки в 250 матчей за «Баварию»
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» играет в гостях с «Вердером».

В составе действующего чемпиона на поле вышел защитник Йозуа Киммих. Для 26-летнего футболиста этот матч стал 250-м официальным в футболке «Баварии» во всех турнирах.

Киммих вышел на 44-е место по числу матчей среди всех игроков мюнхенского клуба в истории, опередив серебряного призёра ЧМ-2002 Томаса Линке. Он выступает за «Баварию» с 2015-го года, перейдя из «Лейпцига». За это время завоевал с командой 15 трофеев, забил 28 мячей и отдал 70 голевых передач.

Рекордсменом по числу матчей за «Баварию» является Зепп Майер с 661 игрой. Лидер среди действующих игроков мюнхенцев – Томас Мюллер, он проводит 569-ю игру и занимает четвёртое место в истории клуба. Ему осталось провести 11 игр, чтобы догнать Герда Мюллера.

Йозуа Киммих установил новый рекорд Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021