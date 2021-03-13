Левандовски вышел на второе место среди бомбардиров в истории Бундеслиги

В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» в гостях оказалась сильнее «Вердера» — 3:1.
Третий гол мюнхенцев забил Роберт Левандовски. Для него этот мяч стал 32-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Кроме того, польский форвард забил свой 268-й гол в Бундеслиге, сообщает OptaFranz. По этому показателю он сравнялся с Клаусом Фишером, выступавшим с 1968 по 1988 годы за «Мюнхен 1860», «Шальке 04», «Кёльн» и «Бохум». 74 из своих голов Левандовски забил, выступая за дортмундскую «Боруссию».
Теперь два форварда делят второе место среди бомбардиров в истории турнира, ведущего свой отчёт с 1963 года. На первом месте списка – Герд Мюллер, забивший 365 голов за «Баварию» с 1964 по 1979 годы.
«Я горжусь тем, что достиг отметки в 268 голов в Бундеслиге, как легендарный Клаус Фишер. Всегда хочу, чтобы мои голы помогали выигрывать новые титулы с «Баварией», — написал Левандовски после матча в своём «твиттере».
Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году.
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