Блестящая игра вратарей и два удара в перекладину — в видеообзоре матча «Лидс» — «Челси»

На стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Челси». Встреча завершилась вничью — 0:0.
В первом тайме «Челси» чуть острее выглядел в атаке, но и «Лидс» успевал отвечать своими выпадами. Команды по разу проверили каркас чужих ворот.
Во второй половине встречи «Челси» владел территориальным преимуществом, но самый опасный момент произошёл у ворот гостей. После удара вингера «павлинов» Рафиньи спасение совершил вратарь «Челси» Эдуард Менди, показав отличную реакцию.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Челси»
Это был 10-й матч Томаса Тухеля во главе «Челси» в АПЛ, и за это время синие не потерпели ни одного поражения, шесть раз победив и четырежды сыграв вничью.
Лондонский «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (36) — на 11-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (68).
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