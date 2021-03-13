Томас Тухель повторил клубный рекорд «Челси»

На стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Челси». Встреча завершилась вничью — 0:0.



«Челси» во главе с Томасом Тухелем непобедим во всех 12 матчах во всех турнирах (АПЛ, Кубок Англии, Лига чемпионов), что является самым продолжительным беспроигрышным стартом главного тренера в истории клуба, сообщает Opta Sport.

Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".

Подобное достижение является повторением рекорда, установленного Луиcом Фелипе Сколари в 2008 году.

Лондонский «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (36) — на 11-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (68).