Шварц прокомментировал игру Захаряна и Фомина в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру Арсена Захаряна и Даниила Фомина в матче со «Спартаком» (2:1).
«У Захаряна сегодня первое дерби. Доволен качеством его игры. Он продолжает упорно работать, проявляет себя с лучших сторон. Ему всего 17 лет, у него всё впереди. Весь его прогресс впереди. Очень довольны, что Захарян может играть на разных позициях. Как вингера, так и десятку, так и на позиции восьмёрку.
Вплоть до конца четверга думали, что Фомин не сможет сыграть из-за дисквалификации, но получили хорошую новость. В пятницу уже встраивали его в нашу схему. С точки зрения того, как мы подходили к матчу, не думаю, что это сыграло решающую роль», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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