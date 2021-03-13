Зидан: было важно победить и продолжить бороться за победу в Примере

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Эльче» (2:1). Выигрыш «сливочным» принёс дубль Бензема, причём второй гол был забит в компенсированное время.



«Самым главным было верить в себя. Мы изменили схему игры, и матч пошёл по-другому. В конце концов, было важно набрать три очка и продолжить борьбу за Примеру.



Мы играли с сегодняшней схемой два или три раза. Думаю, что рисунок игры был позитивным. У нас было два или три момента в первом тайме, и ещё в начале второго, прежде чем мы забили первый гол. Когда мы увеличиваем темп и владение мячом, то играем хорошо. Сложнее играть против двух линий обороны соперника по четыре футболиста. Мы должны находить бреши в их построениях, но не сходить с ума из-за команд, играющих так оборонительно.



«Эльче» хорошо защищается, и они очень сильны физически. Победа стоила нам больших усилий. Со всеми командами, которые закрываются сзади, победа стоит многого. Это не изменится. Мы должны найти решения, как взламывать команды, которые хорошо защищаются. В конце концов, сегодня мы нашли зазор», — приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».

Дубль Бензема принёс «Реалу» волевую победу над «Эльче»