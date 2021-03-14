Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рамос догнал Касильяса по числу побед в Ла Лиге. Больше только у Месси

Рамос догнал Касильяса по числу побед в Ла Лиге. Больше только у Месси
Футбол / Испания 0

Защитник «Реала» Серхио Рамос, сыграв в матче чемпионата Испании против «Эльче» (2:1), добился своей 334-й победы в рамках Ла Лиги.

Рамос, восстановившийся после травмы, вышел в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте. Благодаря дублю Карима Бензема он догнал бывшего голкипера «сливочных» Икера Касильяса по числу побед в рамках чемпионата Испании.

У обоих игроков теперь по 334 победы. 315 побед Рамос добился с «Реалом» и 19 — с «Севильей». Защитник добился этого в своем 508-м матче Ла Лиги (39 из них он провёл в «Севилье»).

Рамос вышел на второе место по числу побед среди всех игроков. Больше выигранных матчей – только у Лионеля Месси (377 побед).

Рамос выступает в «Реале» с 2005 года. Его действующий контракт с мадридцами истечёт летом 2021 года.

Серхио Рамос: могу выступить на ЧМ-2026. В 34 года я чувствую себя на 28
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021