Рамос догнал Касильяса по числу побед в Ла Лиге. Больше только у Месси

Защитник «Реала» Серхио Рамос, сыграв в матче чемпионата Испании против «Эльче» (2:1), добился своей 334-й победы в рамках Ла Лиги.
Рамос, восстановившийся после травмы, вышел в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте. Благодаря дублю Карима Бензема он догнал бывшего голкипера «сливочных» Икера Касильяса по числу побед в рамках чемпионата Испании.
У обоих игроков теперь по 334 победы. 315 побед Рамос добился с «Реалом» и 19 — с «Севильей». Защитник добился этого в своем 508-м матче Ла Лиги (39 из них он провёл в «Севилье»).
Рамос вышел на второе место по числу побед среди всех игроков. Больше выигранных матчей – только у Лионеля Месси (377 побед).
Рамос выступает в «Реале» с 2005 года. Его действующий контракт с мадридцами истечёт летом 2021 года.
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