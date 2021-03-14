Серхио Агуэро забил первый гол в АПЛ с января 2020 года. Видео

На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне проходит заключительный матч субботней программы 28-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Идёт 64-я минута встречи, счёт 3:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.
На 59-й минуте защитник хозяев Олуватосин Адарабиойо нарушил правила на краю своей штрафной, свалив вингера «Сити» Феррана Торреса. Пенальти пошёл исполнять Серхио Агуэро и уверенным ударом с точки отправил мяч в нижний угол ворот.
Видео одиннадцатиметрового в исполнении Серхио Агуэро
Это первый гол 32-летнего аргентинца в нынешнем розыгрыше АПЛ. Серхио пропустил большую часть сезона из-за травмы — для него это всего лишь 8 матч чемпионата Англии в сезоне. В общей сложности Агуэро не забивал в АПЛ 417 дней, с января 2020 года, сообщает Opta Sport.
Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".
Лондонский «Фулхэм» в 28 матчах набрал 26 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, лишь по дополнительным показателям уступая «Брайтон энд Хоув Альбион». «Манчестер Сити» (68) — на первом месте.
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