Серхио Агуэро забил первый гол в АПЛ с января 2020 года. Видео

На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне проходит заключительный матч субботней программы 28-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Идёт 64-я минута встречи, счёт 3:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



На 59-й минуте защитник хозяев Олуватосин Адарабиойо нарушил правила на краю своей штрафной, свалив вингера «Сити» Феррана Торреса. Пенальти пошёл исполнять Серхио Агуэро и уверенным ударом с точки отправил мяч в нижний угол ворот.

Видео одиннадцатиметрового в исполнении Серхио Агуэро

Это первый гол 32-летнего аргентинца в нынешнем розыгрыше АПЛ. Серхио пропустил большую часть сезона из-за травмы — для него это всего лишь 8 матч чемпионата Англии в сезоне. В общей сложности Агуэро не забивал в АПЛ 417 дней, с января 2020 года, сообщает Opta Sport.

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Лондонский «Фулхэм» в 28 матчах набрал 26 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, лишь по дополнительным показателям уступая «Брайтон энд Хоув Альбион». «Манчестер Сити» (68) — на первом месте.