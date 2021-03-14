«Атлетико» сыграл вничью с «Хетафе», заканчивавшим матч вдесятером
В матче 27-го тура испанской Примеры «Хетафе» сыграл вничью с мадридским «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 0:0.
На 70-й минуте защитник хозяев Аллан Ньом получил жёлтую карточку. После вмешательства VAR футболист «Хетафе» был удалён с поля.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ассистенты — Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Рауль Чавет Гарсия.
«Атлетико» в 27 матчах набрал 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Отрыв «матрасников» от мадридского «Реала» (57) составляет 6 очков. «Хетафе» (28) располагается на 15-м месте. В следующем матче «Атлетико» сыграет с «Алавесом».
Рекомендуем вам
- 14 марта 2021
-
01:26
-
01:02
-
00:56
-
00:50
-
00:49
-
00:40
-
00:31
-
00:24
-
00:19
-
00:19
-
00:16
-
00:15
-
00:09
-
00:04
- 13 марта 2021
-
23:54
-
23:41
-
23:39
-
23:12
-
23:11
-
23:08
-
22:52
-
22:51
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:06
-
22:01
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:55
-
21:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам