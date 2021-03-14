«Атлетико» сыграл вничью с «Хетафе», заканчивавшим матч вдесятером

В матче 27-го тура испанской Примеры «Хетафе» сыграл вничью с мадридским «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 0:0.

На 70-й минуте защитник хозяев Аллан Ньом получил жёлтую карточку. После вмешательства VAR футболист «Хетафе» был удалён с поля.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ассистенты — Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Рауль Чавет Гарсия.

«Атлетико» в 27 матчах набрал 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Отрыв «матрасников» от мадридского «Реала» (57) составляет 6 очков. «Хетафе» (28) располагается на 15-м месте. В следующем матче «Атлетико» сыграет с «Алавесом».