Чистяков – о победе «Зенита» над «Ахматом»: был уверен, что мы это сделаем

27-летний российский защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков подвёл итоги встречи 22-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (4:0).

«Ощущения от игры только положительные, давненько не играл. Хотелось играть, очень. Победили. Важная победа, ещё и такая крупная. На трибунах появилось много болельщиков, поэтому только положительные эмоции. Поздравляю с победой всю команду и всех болельщиков. Вперёд, только вперёд, за победой.

Опасения за игру после 1-го тайма? Честно, было ощущение, наоборот, что мы забьём и выиграем матч. Игра была тяжёлой, такой как качели: то они перехватывали инициативу, то мы, но у нас было побольше подходов и микромоментов. В перерыве обсудили с пацанами, что нужно чуть побольше позитива добавить в коллектив, в настроение игры, забить обязательно, бороться, биться, забить и выиграть. Я был уверен, что мы это сделаем. И мы сделали это.

Не давило ли отсутствие Ловрена? Да нет, не давило. Сегодня я должен был выйти и сделать свою работу. Повторюсь: давно не играл, было большое желание. Надеюсь, не подвёл. Главное, выиграли», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».