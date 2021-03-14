Червиченко: «Ростов» с большой долей вероятности не собирается ехать на матч с «Ротором»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение о скандальном судействе в матче 22-го тура чемпионата России между подмосковными «Химками» и «Ростовом» (1:0).
«Не так давно говорил, что у нас наладилась ситуация с судейством. Рассказывал, как Хачатурянц вместе с Дюковым потихонечку расчищают болото. Последние матчи не вызывали нареканий, но мистер Лапочкин решил дать бой этому «хорошему» направлению и показать себя во всей красе. Близко дружу с руководителями «Ростова». Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с «Ротором». Какой смысл участвовать в чемпионате? Меня всю ту неделю спрашивали, как я отношусь к тому, что Россия опустилась в рейтинге на восьмое место, а наши клубы плохо выглядят в еврокубках… Вот из-за таких подлецов как Лапочкин они так и выглядят. В прошлом году с помощью таких же негодяев «Ростов» отсекали от зоны Лиги чемпионов — отняли около 10 очков. Не знаю, кто там бьётся против команды, но кому-то же это нужно? Пытается выбить из зоны еврокубков, затем туда попадают посредственности, которые ничего не могут выиграть.
Какой смысл «Ростову» ехать на выезд, тратить деньги, участвовать в чемпионате? Лучше дома посидеть, хотя бы деньги будут сэкономлены. Вылет? Они уже не вылетят, потому что очков хватает. Наверх не пускают. Для чего выступать в чемпионате? Чтобы какой-то негодяй развернул три момента в другую сторону? Сначала выдумал пенальти, затем не засчитал чистейший гол, потом не поставили пенальти на Полозе — в итоге украли у команды 3 очка. Какой смысл играть? Знаю точно, что идёт серьёзное обсуждение того, что в качестве демарша не лететь в Волгоград. Во всяком случае, пока не будет серьёзнейшего решения по результатам этого матча», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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