Гвардиола: мы стали ближе к победе в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Фулхэмом» — 3:0.



«Отличная игра против команды, которая развита физически и имеет хорошие идеи. Это была важная победа для нас. Осталось восемь игр до конца чемпионата, и мы стали ближе к победе. Динамика сезона хорошая. Мы не проседаем, так что это хорошо. Теперь у нас два важных матча в Лиге чемпионов и в Кубке Англии.



Забить было важным для Агуэро. Забивать голы — это для него и для Габриэля Жезуса. Вся команда была великолепна. Победы помогают выиграть следующую игру. В следующей игре нет другого варианта. Мы сделаем всё возможное и постараемся преуспеть, чтобы пройти в следующий этап», — приводит ВВС слова Гвардиолы со ссылкой на BT Sport.



«Манчестер Сити», набрав 71 очко, оторвался от ближайшего преследователя на 17 очков.