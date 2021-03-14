Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: мы стали ближе к победе в АПЛ

Гвардиола: мы стали ближе к победе в АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Фулхэмом» — 3:0.

«Отличная игра против команды, которая развита физически и имеет хорошие идеи. Это была важная победа для нас. Осталось восемь игр до конца чемпионата, и мы стали ближе к победе. Динамика сезона хорошая. Мы не проседаем, так что это хорошо. Теперь у нас два важных матча в Лиге чемпионов и в Кубке Англии.

Забить было важным для Агуэро. Забивать голы — это для него и для Габриэля Жезуса. Вся команда была великолепна. Победы помогают выиграть следующую игру. В следующей игре нет другого варианта. Мы сделаем всё возможное и постараемся преуспеть, чтобы пройти в следующий этап», — приводит ВВС слова Гвардиолы со ссылкой на BT Sport.

«Манчестер Сити», набрав 71 очко, оторвался от ближайшего преследователя на 17 очков.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021