Джордж Грэм настаивает, что «Арсенал» должен совершить несколько дорогостоящих трансферов

Бывший игрок и главный тренер «Арсенала» Джордж Грэм высказался о работе Микеля Артеты, а также о необходимости дорогостоящих трансферов для «канониров».



«У «Арсенала» есть проблемы, но они могут исправить их с помощью трёх игроков. Артета делает хорошую работу, но хотя он сделал игроков лучше, он развил их только до определенного уровня. У футболистов должны быть способности, чтобы перейти на следующий уровень. В «Арсенале» есть выдающиеся молодые игроки, но им нужна помощь в виде качественных игроков рядом. «Арсеналу» нужно купить нескольких человек, каждый из которых стоит от 75 до 100 миллионов фунтов.



Обамеянг и Ляказетт будут забивать вам голы, но если вы хотите высочайшего качества, вам нужны Иан Райт или Тьерри Анри. Так что «Арсеналу» нужны выдающиеся нападающие. А также им нужно избавиться от глупых ошибок в обороне. Если люди продолжают ошибаться, в конечном итоге вы должны подумать: «Может быть, они недостаточно хороши». Всё, что вы строите, нужно начинать с фундамента, поэтому я тоже начинал с обороны. Если Артета купит умных игроков, он сделает их защитниками высшего класса. И чем раньше будут потрачены деньги, тем лучше», — сказал Грэм в интервью Еxpress.