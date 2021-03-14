Джордж Грэм настаивает, что «Арсенал» должен совершить несколько дорогостоящих трансферов

Бывший игрок и главный тренер «Арсенала» Джордж Грэм высказался о работе Микеля Артеты, а также о необходимости дорогостоящих трансферов для «канониров».
«У «Арсенала» есть проблемы, но они могут исправить их с помощью трёх игроков. Артета делает хорошую работу, но хотя он сделал игроков лучше, он развил их только до определенного уровня. У футболистов должны быть способности, чтобы перейти на следующий уровень. В «Арсенале» есть выдающиеся молодые игроки, но им нужна помощь в виде качественных игроков рядом. «Арсеналу» нужно купить нескольких человек, каждый из которых стоит от 75 до 100 миллионов фунтов.
Обамеянг и Ляказетт будут забивать вам голы, но если вы хотите высочайшего качества, вам нужны Иан Райт или Тьерри Анри. Так что «Арсеналу» нужны выдающиеся нападающие. А также им нужно избавиться от глупых ошибок в обороне. Если люди продолжают ошибаться, в конечном итоге вы должны подумать: «Может быть, они недостаточно хороши». Всё, что вы строите, нужно начинать с фундамента, поэтому я тоже начинал с обороны. Если Артета купит умных игроков, он сделает их защитниками высшего класса. И чем раньше будут потрачены деньги, тем лучше», — сказал Грэм в интервью Еxpress.
- 14 марта 2021
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