«Локомотив» выступил с заявлением после избиения игрока их юношеской команды

«Локомотив» опубликовал заявление от имени директора спортивной школы клуба Алексея Щиголева по поводу инцидента, случившегося накануне с игроком юношеской команды Максимом Шнапцевым.
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«13 марта после игры ЮФЛ-2 «Локомотив» – «Чертаново» серьёзные травмы получил игрок нашей команды Максим Шнапцев. Несколько футболистов соперника напали на него после матча.
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«В данный момент ФК «Локомотив» совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершённого ими поступка. Футбол – спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле», — сказано в сообщении клуба.
Также «Локомотив» пожелал Шнапцеву здоровья и скорейшего восстановления. «Макс, ждём тебя на поле!» — добавили в школе.
- 14 марта 2021
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