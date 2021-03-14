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Червиченко: уход Тедеско из «Спартака» — хорошо сыгранный спектакль

Червиченко: уход Тедеско из «Спартака» — хорошо сыгранный спектакль
Футбол / РПЛ 0
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о положении главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

«С самого начала говорил, что уход Тедеско — хорошо сыгранный спектакль. Этакая игра ва-банк — Тедеско вообще похож на покериста. Правда, для покериста у него слишком южный темперамент. Моё мнение — все эти заявления об уходе направлены на одно, чтобы получить некую индульгенцию и некоторый кусок трансферного пирога, который Доменико может закрывать самостоятельно. Так, например, делал Венгер в «Арсенале». Правда, там он закрывал всё, а этот, видимо, хочет себе половину или треть трансферов. Может быть, не столько он, сколько группа, которая за ним стоит.

Ещё больше в этой мысли меня укрепили все эти танцы вокруг хозяина в ложе на матче с «Краснодаром». На мой взгляд, человек, который решил уходить, должен сидеть спокойно, бравурно, всем видом показывать, мол, смотри, что ты потерял. Он же скачет весёлым кроликом вокруг хозяина вместе с бумажками и остальными вещами, явно желая получить его благосклонность. Спартаковский путь Тедеско ещё не закончен. Думаю, он продлится», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

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