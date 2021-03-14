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«Велес» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ — 5:0

«Велес» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ — 5:0
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Велес» принимал «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Велеса» Артём Федчук. В конце первого тайма, на 44-й минуте, Федчук оформил дубль. На 63-й минуте форвард московского «Велеса» Алексей Баев довёл счёт до разгромного. Через 7 минут Баев также оформил дубль. На 79-й минуте полузащитник «Велеса» Кирилл Родионов установил итоговый счёт встречи.

Московский «Велес» набрал 53 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (64).

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
5 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 Федчук – 13'   2:0 Федчук – 44'   3:0 Баев – 63'   4:0 Баев – 70'   5:0 Родионов – 79'
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