«Велес» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ — 5:0
В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Велес» принимал «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Велеса» Артём Федчук. В конце первого тайма, на 44-й минуте, Федчук оформил дубль. На 63-й минуте форвард московского «Велеса» Алексей Баев довёл счёт до разгромного. Через 7 минут Баев также оформил дубль. На 79-й минуте полузащитник «Велеса» Кирилл Родионов установил итоговый счёт встречи.
Московский «Велес» набрал 53 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (64).
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