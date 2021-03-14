«Севилья» и «Лестер» хотят подписать Товена

«Севилья» и «Лестер Сити» интересуются вингером «Марселя» Флорьяном Товеном, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Летом Товен станет свободным агентом. «Марсель» настаивает на продлении его контракта до 2025 года и предлагает зарплату в размере € 3 млн в год.
Ранее «Милан» также предложил Товену контракт до 2025 года и € 3 млн в год.
Товен выступает за французский клуб с 2016 года — сначала на правах аренды из «Ньюкасл Юнайтед», а затем на полноценной основе. Нападающий выступал за «Марсель» с 2013 по 2015 год. Флорьян — выпускник академии «Гренобля». На взрослом уровне выступал также за «Бастию». С 2017 года вызывается в сборную Франции. В нынешнем сезоне вингер провёл 28 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
- 14 марта 2021
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