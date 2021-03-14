В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Ренн» переиграл «Страсбург». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 25-й минуте встречи забил полузащитник «Ренна» Бенжамен Буриго, ему ассистировал Мартен Терье.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи. Ассистенты — Брис Парине Ле Теллье и Янник Бутри. Резервный арбитр — Людовик Женест.

«Ренн» прервал серию из шести поражений подряд в Лиге 1 и Кубке Франции. Красно-чёрные набрали 41 очко и поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Страсбург» (33) находится на 15-м месте.

Результаты других матчей Лиги 1:

«Дижон» — «Бордо» — 1:3

«Ланс» — «Мец» — 2:2

«Лорьян» — «Ницца» — 1:1.