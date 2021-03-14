«Локомотив» обыграл «Сочи», Камано оформил дубль

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 3:1.

На 42-й минуте нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счёт. Жемалетдинов ускорился по центру и классной передачей разрезал оборону сочинцев, Камано выскочил один на один и технично перебросил Джанаева. На 56-й минуте Камано оформил дубль. Франсуа обработал диагональную передачу Жемалетдинова у левого угла штрафной, на дриблинге раскачал Новосельцева и пробил в ближний угол ворот, поймав Джанаева на противоходе.

Спустя две минуты Артур Юсупов отыграл один мяч. Жоаозиньо исполнил мягкий заброс в штрафную, где Дуганджич сделал скидку головой, а набежавший Юсупов ударом с ходу поразил дальний угол ворот. В концовке встречи Фёдор Смолов забил третий гол «железнодорожников».

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в таблице РПЛ. «Сочи» (37) — на пятом месте.