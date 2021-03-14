Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» обошёл ЦСКА, «Локо» вытеснил «Сочи» из зоны еврокубков

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 22-го тура.
Первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 45 очков, разгромив в последнем матче «Ахмат» (4:0). На второе место, благодаря победе в матче с «Динамо» (2:1), поднялся «Спартак» (41). Красно-белые сместили на третье место ЦСКА (40), который в крайнем туре потерял очки, уступив тульскому «Арсеналу» (1:2).
4-е место занимает «Локомотив», в активе которого 37 очков после победы 3:1 в матче с «Сочи» (37). Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов «железнодорожники» отобрали у сочинцев место в еврокубковой зоне, сместив их на пятую строчку. Шестой — «Рубин» (37). На седьмом месте расположилось московское «Динамо» (36). Восьмое и девятое место занимают «Краснодар» и «Ростов». Клубы набрали по 34 очка, их разделяет лишь разница забитых и пропущенных голов. Десятое место — «Химки» (32).
На 11-м месте располагается «Ахмат» (26). 12-й — «Урал» (26). В зоне переходных матчей находятся «Ротор» (18) и «Арсенал» (17). В зоне вылета — «Уфа» (14) и «Тамбов» (13).
Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021 от «Чемпионата»
- 14 марта 2021
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