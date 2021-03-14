Пеле поздравил Роналду с абсолютным рекордом по количеству забитых голов

Легендарный футболист Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который превзошёл его рекорд по количеству забитых голов за карьеру.

«Какая же прекрасная у тебя карьера! Я очень тобой восхищаюсь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я прикрепляю к сообщению фото в твою честь с большой любовью — как символ дружбы, которая существует уже много лет», — написал Пеле на своей странице в «Твиттере».

20 января португалец забил 760-й гол в карьере, он отличился в матче за Суперкубок Италии с «Наполи» (2:0). Роналду установил абсолютный рекорд по количеству забитых мячей в карьере, превзойдя достижение чехословацкого форварда Йозефа Бицана (759). До этого Роналду превзошёл Пеле (757).