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Сергей Игнашевич отреагировал на оскорбления со стороны болельщиков

Сергей Игнашевич отреагировал на оскорбления со стороны болельщиков
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич отреагировал на оскорбления со стороны болельщиков.

«Я слышу оскорбления с трибун, но они никак на меня не влияют. На самом деле на поле есть вещи и важнее. С болельщиками говорить не хочу. Всё, что хотел, я уже сказал. Повторюсь, на поле у меня есть вещи важнее. Нужно решать эти проблемы. Мне припоминают прошлое в ЦСКА? Я горжусь своим армейским прошлым и горжусь тем, что являюсь воспитанником «Торпедо». Но состоялся как футболист я в ЦСКА», — приводит слова Игнашевича Рейтинг букмекеров.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Игнашевич близок к уходу из «Торпедо».

Серия поражений «Торпедо» в ФНЛ составляет три матча. Безвыигрышная серия московской команды составляет уже шесть матчей – последняя победа была одержана 25 ноября в матче с «Краснодаром-2».

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