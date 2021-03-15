В «Кальяри» считают, что Роналду должен был быть удалён с поля в начале игры с «Ювентусом»

Президент «Кальяри» Томазо Джулини считает, что в прошедшей встрече 27-го тура чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» (1:3) звёздный португальский форвард гостей Криштиану Роналду должен был быть удалён с поля на 14-й минуте после эпизода со столкновением с вратарём сардинцев.
«Я искренне разочарован тем, с каким настроем подошли игроки «Кальяри» к этой игре, но больше всего я расстроен тем, что Роналду не был удалён с поля, поскольку этот инцидент мог изменить игру.
Однозначно, это была опасная игра, она поставила под угрозу безопасность нашего вратаря и поэтому должна быть наказана красной карточкой. Это то, что говорится в своде правил», — цитирует Джулини Football Italia.
Отметим, что в игре с «Кальяри» 36-летний португалец оформил хет-трик, принеся своей команде победу. На 10-й минуте Роналду ударом головой замкнул навес с углового от Хуана Куадрадо. На 25-й минуте португалец реализовал пенальти, который сам же и заработал. А на 32-й минуте Криштиану прицельно пробил с угла штрафной площади после передачи Федерико Кьезы.
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