Источник: Лука Модрич продлил контракт с «Реалом»

Полузащитник Лука Модрич заключил новое соглашение с мадридским «Реалом», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, новый контракт 35-летнего хорватского футболиста рассчитан ещё на один год. В ближайшее время «Реал» сделает официальное объявление.



Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. По итогам 2018 года хорватский полузащитник стал обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне Лука принял участие в 26 матчах испанской Примеры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Мадридский «Реал» в 27 матчах набрал 57 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является «Атлетико» (63).