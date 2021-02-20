Влашич: Модрич даёт мне золотые советы. Считаю его лучшим игроком в истории Хорватии

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о взаимоотношениях с хавбеком «Реала» Лукой Модричем.



«Мы часто общается с Модричем, когда находимся в расположении сборной. Он даёт золотые советы. Считаю его лучшим игроком в истории Хорватии и одним из лучших полузащитников в мире. Он всегда говорит мне, как открыться, когда получаю мяч, и где мне расположиться. Ценю его советы. Мы не друзья из-за разницы поколений, но наши отношения равные. Модрич — коллега, который даёт мне советы. Действительно уважаю его. Когда приезжаем в сборную, он первым встречает меня и помогает на поле», — приводит слова Влашича Marca.

Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. По итогам 2018 года хорватский полузащитник стал обладателем «Золотого мяча».