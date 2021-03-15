Черчесов: Миранчук и «золотой актив»? Он должен играть и забивать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.



«Лёша — игрок нашей обоймы. Информации у нас достаточно. Понятно, что он не так много играет в «Аталанте». Но мы видели по его минутам трансформацию его игровых качеств. Прилетит в сборную, переговорим. Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даём, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там — в клубе.



Что касается отбора к чемпионату мира, у нас крепкая группа. Мальту уже смотрели, подготовили нарезки по игрокам. Это отборочная игра чемпионата мира. Надо готовиться максимально. В Словении и Словакии знаем больше игроков. Знаем, чего от них ждать. Но тут ты не знаешь, что у тебя покажет ПЦР, как и у соперника. Несколько раз уже так было, когда вроде здоровый, а играть нельзя», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Я объявил — Дзюба забил. Значит, всё правильно». Черчесов — о составе сборной Главный тренер объяснил, почему не пригласил Смолова.