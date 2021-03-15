Черчесов: Миранчук и «золотой актив»? Он должен играть и забивать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.
«Лёша — игрок нашей обоймы. Информации у нас достаточно. Понятно, что он не так много играет в «Аталанте». Но мы видели по его минутам трансформацию его игровых качеств. Прилетит в сборную, переговорим. Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даём, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там — в клубе.
Что касается отбора к чемпионату мира, у нас крепкая группа. Мальту уже смотрели, подготовили нарезки по игрокам. Это отборочная игра чемпионата мира. Надо готовиться максимально. В Словении и Словакии знаем больше игроков. Знаем, чего от них ждать. Но тут ты не знаешь, что у тебя покажет ПЦР, как и у соперника. Несколько раз уже так было, когда вроде здоровый, а играть нельзя», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 15 марта 2021
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